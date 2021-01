Bijna vijftig deurwaarders van kantoor GGN voor maand geschorst

Deurwaarders van kantoor GGN hebben een massale schorsing opgelegd gekregen vanwege tekorten op de rekening waar geïncasseerd geld op binnenkwam. Het kantoor bevestigt tegenover de NOS berichtgeving hierover van het Financieele Dagblad.

Alle 48 medewerkers die in de periode 2014 tot 2018 voor het bedrijf actief waren, zijn een maand geschorst. Volgens de zakenkrant is dit nog niet eerder op deze schaal gebeurd. De schorsing is het gevolg van een uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, na een klacht van Bureau Financieel Toezicht. Deze instantie deed onderzoek naar de deurwaarders bij GGN en constateerde een zogeheten bewaringstekort op de derdengeldrekening van het kantoor.

Op zo'n rekening wordt het geïncasseerde geld geboekt om ervoor te zorgen dat als de deurwaarder failliet gaat, er alsnog kan worden uitbetaald. Het FD merkt op dat zo'n bewaringstekort eerder ertoe leidde dat deurwaarders uit hun ambt zijn gezet.

In beroep tegen uitspraak

GGN is tegen de uitspraak in beroep gegaan, waardoor de maatregel vooralsnog is uitgesteld. In een reactie tegen de NOS zegt commercieel directeur Kees van den Heuvel dat hier gaat om een "uitlegdiscussie" over hoeveel geld er op hun eigen rekening moet staan en op de derdengeldrekening. De zaak heeft te maken met hoe het geld van twee opdrachtgevers werd geadministreerd, zegt hij.

"We voldoen sinds 2018 weer aan alle regels", zegt Van den Heuvel. Volgens de commercieel directeur staat er op de derdengeldrekening nu te veel vermogen. Hij stelt verder dat GGN met de toezichthouder vooraf wilde overleggen, maar hier niet voor openstond.

Het Bureau Financieel Toezicht was vanochtend nog niet bereikbaar voor een reactie op de kwestie.

Deurwaarders medeverantwoordelijk

Dat alle medewerkers van het bedrijf geschorst zijn, heeft volgens Van de Heuvel te maken met het feit dat in een zaak als deze elke deurwaarder medeverantwoordelijk wordt gehouden. Doordat de zaak gaat over een periode van langer geleden, worden hierdoor ook deurwaarders geraakt die inmiddels voor een ander kantoor werken of met pensioen zijn.

Het FD schrijft dat GGN en de toezichthouder met elkaar in de clinch liggen. De zaak zou onder meer gaan over geknoei met de jaarrekeningen en gestunt met de tarieven. De commercieel directeur spreekt van "gezonde spanning" en kan naar eigen zeggen de twee voorbeelden "niet plaatsen".