Brailleprijs voor blindenroute rond schaapskooi op Veluwe

Staatsbosbeheer krijgt dit jaar de Braillepluim voor een wandelroute voor blinden en slechtzienden rond een schaapskooi op de Veluwe.

De route rond de schaapskooi in Hoog Buurlo is een van de weinige routes in Nederland waar met teksten en kaarten in braille "de beleving van de natuur een extra plus krijgt", meldt de Vereniging Onbeperkt Lezen, initiatiefnemer van de prijs.

Op het informatiebord bij de schaapskooi kunnen blinden en slechtzienden toch ervaren wat er allemaal te zien is in het gebied. Met bolletjes wordt bijvoorbeeld de heide aangegeven en met streepjes de bankjes. En er is ook audioapparatuur, zodat mensen de informatie ook kunnen horen.

Geboortedag Louis Braille

Op deze manier komen de verhalen over de schaapskooi en de kudde tot leven, zegt de jury. Volgens de jury zorgt het bord er ook voor dat ook niet-blinden kunnen ervaren hoe belangrijk braille is.

Het is vandaag Wereldbrailledag. De dag is vernoemd naar de naamgever van het brailleschrift, Louis Braille, die op 4 januari 1809 werd geboren.