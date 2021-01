Kerkdienst 'on demand' en interactieve sabbat: digitale diensten doen het goed

Een van die mensen is Mariëlle Rijkaart. Voor corona probeerde ze iedere zondag naar de Westerkerk te gaan. Maar in de coronatijd is ze - als ze niet fysiek aanwezig kon zijn - een on demand-kijker geworden. "Ik heb drie jonge kinderen, dan is het op zondagochtend niet te doen om even rustig op de bank naar de televisie te kijken. Daarnaast lukt het me vanwege mijn werk als musicus ook niet altijd."

En dus zoekt ze nu gedurende de week een rustig moment voor zichzelf om de dienst alsnog te bekijken. "Dat hoeft niet per se op zondag te zijn. Soms luister ik de dienst bijvoorbeeld in de auto terug." Ze denk dat ze dat ook na corona zeker zal blijven doen. "Het is heel fijn om dan alsnog te kunnen kijken als ik niet fysiek naar de kerk kan of te druk ben op zondag."

En de mogelijkheid tot uitgesteld kijken biedt meer dan dat. "Soms hoor je een mooie preek die je wel met iemand zou willen delen. Dat kon eerder niet. Nu stuur je gewoon het linkje en het precieze tijdstip door."

Interactief

De Liberaal Joodse Gemeenschap in Amsterdam ziet ook meer animo voor de diensten in de synagoge. In maart waren er binnen een week online diensten te volgen met behulp van een in allerijl opgericht digitaal team, inmiddels uitgegroeid tot twintig vrijwilligers.

"Het is anders, maar we kunnen wel écht samen zijn", klinkt het: