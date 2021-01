7438 nieuwe besmettingen, minder dan gemiddeld

Het aantal positieve tests is in Nederland nog steeds relatief hoog, afgezet tegen het aantal inwoners. Wel is Nederland ingehaald door het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en de Verenigde Staten. In die landen blijft het aantal positieve tests stijgen, terwijl dat cijfer in Nederland juist afnam.

Wel doet Nederland het slechter dan zijn buurlanden, met uitzondering van de Britten. Zo ligt het aantal besmettingen in Duitsland, België en ook Frankrijk een stuk lager dan in Nederland, afgezet tegen het aantal inwoners.