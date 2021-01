13 arrestaties in illegaal Haags gokpand

In het centrum van Den Haag zijn dertien mannen aangehouden tijdens een illegale gokavond in een restaurant. Agenten betrapten hen gisteravond op heterdaad.

De politie had informatie gekregen dat in het restaurant, waar vanwege de coronamaatregelen alleen mag worden afgehaald, illegaal werd gegokt. Aan gasten die eten kwamen afhalen, zou zijn aangeboden om in een andere ruimte te gokken.

Rond 20.30 uur vielen agenten het pand aan de Paviljoensgracht binnen. Ze vonden een speelruimte met tafels, speelkaarten en contant geld.

Inrijden op agent

Alle aanwezigen, mannen tussen de 15 en 54 jaar, zijn vastgezet. Ze worden vandaag gehoord.

Enkele arrestanten worden niet alleen verdacht van illegaal gokken, maar ook van witwassen en identiteitsfraude. Een van de mannen wordt bovendien verdacht van poging tot doodslag. Hij zou bij zijn arrestatie met een scooter zijn ingereden op een agent.