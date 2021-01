Jihadisten doden tientallen dorpelingen in Niger

Gewapende jihadisten hebben in twee dorpen in het West-Afrikaanse Niger tussen de vijftig en zeventig burgers gedood. Ook zijn er tientallen mensen gewond geraakt, zegt minister van Binnenlandse Zaken Alkache Alhada vanuit de hoofdstad Niamey.

De dorpen in de buurt van de grens met Mali werden gelijktijdig aangevallen. In dit woestijngebied zijn meerdere terroristische groeperingen actief die trouw hebben gezworen aan Al-Qaida of Islamitische Staat. De regio wordt ook gebruikt door criminele netwerken. Wie er achter de aanvallen op de twee dorpen zit, is niet duidelijk.

Half december doodde terreurgroep Boko Haram nog 28 mensen in het zuidoosten van Niger.