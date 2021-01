8630 nieuwe besmettingen, iets meer dan gemiddeld

248 opnames op verpleegafdelingen, 37 erbij op de IC

In de ziekenhuizen nam de bezetting weer iets toe, hoewel sinds woensdag de situatie redelijk stabiel is. Er liggen nu 2703 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2660), van wie 698 op de IC (gisteren: 724), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er werden 248 coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen, 9 meer dan gisteren. Op de intensive care werden 37 patiënten opgenomen, evenveel als gisteren.