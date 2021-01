Gemeente Den Haag onderzoekt demonstratie met dansend publiek Duindorp

De gemeente Den Haag doet onderzoek naar een demonstratie in Duindorp gisteren, waar niet iedereen zich aan de coronamaatregelen hield. Op videobeelden is te zien dat tientallen mensen op het Tesselseplein dansen, zingen en geen afstand houden. De beelden leidden tot veel verontwaardiging op sociale media.

Er werd onder meer gesuggereerd dat er helemaal geen demonstratie zou zijn geweest, maar een feest. Burgemeester Van Zanen benadrukt dat er toch echt een demonstratie aan de gang was.

"Volgens mij was het een demonstratie van honderd mensen waar heel veel kinderen bij waren. Maar de beelden heb ik ook gezien en hoe het precies zit, wordt uitgezocht", laat Van Zanen weten aan Omroep West.

Dat er tijdens de demonstratie ook muziek klinkt, wil niet zeggen dat het een feest was, zegt hij. "Demonstraties zijn er in allerlei soorten en maten. Er wordt wel vaker muziek gemaakt."

De demonstratie, over het behoud van de vreugdevuren, was bekend bij de gemeente. "Zoals bij elke demonstratie is de organisatie verantwoordelijk voor de naleving van de coronamaatregelen", schrijft de gemeente in een reactie. "De organisatoren en politie hebben deelnemers regelmatig aangesproken op de coronarichtlijnen." Daar werd dus niet altijd gehoor aan gegeven.