Na 25 jaar stopt Flash Player en daarmee tienduizenden online games

Of het nou goede jeugdherinneringen oproept aan internetspelletjes uit de zero's of nachtmerries over de voortdurende updates, vrijwel iedere computergebruiker kent het nog wel: Flash Player.

Na 25 jaar en een voorwaarschuwing drie jaar geleden, schuift softwareontwikkelaar Adobe het computerprogramma vandaag definitief de prullenbak in. Flash werd steeds minder gebruikt en kampte regelmatig met beveiligingsproblemen.

Jarenlang was Flash een van de belangrijkste zogenoemde plugins voor online filmpjes, games en andere bewegende elementen op het internet. De eerste versie, die toen nog Macromedia Flash Player heette, kwam uit op Nieuwjaarsdag 1996.

70.000 games

Oorspronkelijk was het programma bedoeld voor animaties en online vormgeving, maar niet lang daarna besloten gameontwikkelaars de software ook te gebruiken.

"Flash is waar het allemaal begon", vertelt gamejournalist Len Maessen. "Het was een katalysator: opeens was het makkelijker om games te maken." Volgens Maessen hebben Flash-games de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Indiegames. "Ze waren de inspiratie voor veel spellen van nu."

Veel oudere internetspellen draaien dus ook nog op Flash. En dat betekent dat duizenden van die spellen vanaf vandaag nog maar moeilijk of helemaal niet meer te spelen zijn.

Een groep hackers probeert dat tegen te gaan en startte begin 2018 al een non-profit project om Flash-games te archiveren en veilig speelbaar te houden. Tot nu hebben ze dat gedaan voor meer dan 70.000 games. Ook de website Internet Archive heeft ruim tweeduizend Flash-elementen gearchiveerd.

Een bekende Flash-game is Line Rider uit 2006: