Thuis aan de champagne en toch vuurwerk op veel plaatsen, zo gingen we 2021 in

Op veel plekken werd 2021 ondanks het vuurwerkverbod knallend ingeluid. De ME en de politie grepen op verschillende plaatsen in het land in.

Wel kwamen hulpdiensten afgelopen Oudejaarsavond minder vaak in actie dan het jaar ervoor, blijkt volgens het ANP uit data van alarmeringen.nl. Via het P2000-netwerk kwamen er 30 procent minder meldingen binnen dan een jaar eerder.

Hulpverleners op meerdere plaatsen belaagd

Op meerdere plekken in het land kregen hulpverleners te maken met agressie. In Rotterdam greep de ME in toen jongeren de brandweer met stenen en vuurwerk bekogelden. Ook in Katwijk en Den Haag werden hulpverleners belaagd. In Waardenburg in Gelderland, hield de ME een groep van honderd mensen tegen die de brandweer belemmerden een autobrand te blussen.

In Amsterdam Nieuw-West zijn vijf mensen aangehouden die met vuurwerk naar de politie hadden gegooid. Er zijn geen agenten gewond geraakt. In Renkum, Gelderland, werd een politieagent in het gezicht geslagen nadat hij was afgekomen op een conflict met tientallen mensen.

De politie in Leeuwarden heeft meerdere aanhoudingen verricht, toen een groep jongeren vuurwerk afstak en de politie bekogelde.

Politie met vuurwerk belaagd in Leeuwarden: