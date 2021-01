Handjevol vrachtwagens op eerste 'brexit-ferry' van 2021 van Calais naar Dover

Peter Vinke van Neele Vat Logistics, dat bouwmaterialen en geur- en smaakstoffen voor vooral bier en wijn naar het Verenigd Koninkrijk vervoert, is opgelucht. "Eigenlijk zijn wij blij dat het zo ver is. Het is natuurlijk echt een aanloop geweest om hieraan te beginnen."

Het bedrijf heeft extra personeel aangenomen, processen aangepast en geïnvesteerd om allerlei zaken digitaal te kunnen verwerken. "We denken dat we er klaar voor zijn, maar het is spannend. Maandag gaan we echt live." Omdat de transporteur voor elke scheepslading documenten moet regelen en extra transacties moet uitvoeren, worden de transporten duurder, wat wordt doorberekend aan de klant. "Dat kan niet anders."

Obstakel

In de stad Calais, waar geld wordt verdiend aan reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk, vragen ondernemers en inwoners zich af wat de brexit voor hen gaat betekenen. "Het kan zijn dat klanten minder gaan komen omdat ze de douane en grens een obstakel vinden", zegt hoteluitbaatster Rachel Lannoy. "Of ze komen juist vaker om van de lagere tarieven te profiteren." Ze hoopt dat Calais een duty free-zone zal worden. De burgemeester heeft daar een verzoek voor gedaan.