Burgemeester Roosendaal rapt om jeugd te bereiken: 'Ik open het gesprek'

"Het is heel makkelijk om te roepen 'stop met vuurwerk afsteken', maar zo bereik je de jongeren niet", zegt Iliass. "Deze video is wel iets waar jongeren graag naar willen kijken. Zo kunnen ze zien dat het contact tussen de burgemeester en jongeren goed is."

Van Midden is niet de eerste burgemeester die een rapvideo maakt om in gesprek te gaan met de stad. Zo maakten twee weken geleden burgemeester Lucien van Riswijk van Zevenaar en vier jongeren ook een rap. Daar was de aanleiding een oproep van de gemeenteraad aan de burgemeester om de jeugd nog eens te wijzen op het vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw, meldt De Gelderlander.

Politieke rapbattle

Ook Gerd Leers, toen nog burgemeester van Maastricht, maakte een nummer in 2006, samen met de punkband Heideroosjes. Dat lied was een protest tegen het drugsbeleid in Nederland. Minister van Justitie Piet Hein Donner reageerde op dat nummer met een rap.

Het is dus niet nieuw, een burgemeester in een rapvideo. Toch is het volgens het drietal zeker iets wat ze in de toekomst vaker gaan doen. "Wij staan voor onze stad en willen dat-ie goed in the picture is. Maar vooral wil ik onze jeugd helpen. Dus waarom niet vaker op deze manier?", zegt Iliass.

Ook de burgemeester lijkt de videoclip het begin van een gesprek te vinden. Hij roept op in het nummer: "Zoek me actief op als je iets nodig hebt. Want ik voel dat dat gesprek gaat leiden tot iets moois."