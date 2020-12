Politie grijpt in bij illegale feesten en bijeenkomsten

De politie heeft gisteravond en afgelopen nacht op verschillende plekken in het land illegale feesten en bijeenkomsten beëindigd. In Hoofddorp in Noord-Holland en Tegelen in Limburg waren feesten in bedrijfspanden. In het Drentse Hoogersmilde waren er ongeregeldheden tussen de politie en jongeren die samenschoolden bij een brandende auto.

In Hoofddorp waren zo'n honderd mensen aanwezig voor een feest in een leegstaand bedrijfspand. Het feest was eerder op de dag al aangekondigd op sociale media en zou plaatsvinden "in of in de omgeving van Amsterdam", dus de politie had het op de radar.

Rond 01.30 uur 's nachts werd het feest beëindigd. Volgens NH Nieuws is iedere bezoeker beboet. De politie zou hen een voor een naar buiten hebben laten komen.

Met een megafoon riep de politie op om de rust te bewaren. "Er staan hier vijf politiehonden. Het is nergens voor nodig om te duwen":