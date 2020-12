Na zeven jaar sluiten China en EU investeringsakkoord

China en de Europese Unie gaan een handelsovereenkomst aan, die het gemakkelijker moet maken voor Europese bedrijven om te investeren in China. In een videogesprek tussen de Chinese leider Xi, de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Macron en de EU-leiders Michel en Von der Leyen is de deal, na zeven jaar van overleg, door beide kanten goedgekeurd.

In de deal zijn afspraken met China opgenomen over het tegengaan van klimaatverandering en arbeidsomstandigheden. Het duurt waarschijnlijk nog zeker een jaar voor het akkoord in werking treedt: het Europees Parlement en de parlementen van de lidstaten moeten er nog over stemmen.

Enkele lidstaten, waaronder Nederland, hadden eerder kritiek op de deal: de EU zou te weinig mogelijkheden hebben om ervoor te zorgen dat de afspraken worden nageleefd.

"Wat we nu van dit akkoord weten, is dat er veel beloften in staan, maar weinig concrete afspraken", zegt Maaike Okano-Heijmans van het Clingendael Instituut. "Je kunt je afvragen: gun je de Chinezen dit, in een jaar waarin zoveel verhalen over gedwongen arbeid naar buiten kwamen? Kun je van ze verwachten dat de situatie gaat verbeteren? Externe druk heeft bij China nooit goed gewerkt."

Haast

De timing van dit akkoord is opvallend, zo tussen de Kerst en Nieuwjaar. Dat er nu zo'n haast wordt gemaakt is omdat Duitsland na 31 december geen voorzitter meer is van de Europese raad: dit verdrag was een van de speerpunten van Merkels voorzitterschap. Duitsland heeft als grootste exporteur naar China belang bij goede toegang tot de Chinese markt.

Daarnaast speelt de nieuwe Amerikaanse president ook een rol. "Als Biden op 20 januari het Witte Huis intrekt, is de verwachting dat de huidige strategie tegenover China wordt doorgezet", zegt Frans-Paul van der Putten van Clingendael. "De spanningen tussen de VS en China zullen blijven toenemen. In tegenstelling tot Trump wil Biden daarin samen met Europa optrekken. Dat de EU nu snel doorzet kan schadelijk zijn voor de relatie met de VS."

Vooral Frankrijk en Polen waren van mening dat er gewacht had moeten worden. Dat de regering-Biden het akkoord liever niet had gezien werd vorige week al duidelijk: de aankomend veiligheidsadviseur twitterde toen dat de nieuwe regering alvast met Europa wil overleggen over China.