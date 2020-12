Abortuswet Argentinië aangenomen, 'baanbrekend voor Latijns-Amerikaanse vrouwen'

In Argentinië is een nieuwe abortuswet aangenomen, na een marathondebat van ruim twaalf uur in de Argentijnse Senaat. De nieuwe wet maakt abortus legaal tot de veertiende week van de zwangerschap. Het betekent een grote overwinning voor de pro-abortusbeweging in het overwegend katholieke Argentinië.

Onder de vorige abortuswet was abortus alleen toegestaan als een vrouw slachtoffer was van verkrachting of door de zwangerschap grote gezondheidsrisico's zou lopen. Nu de nieuwe wet is aangenomen mag elke vrouw op eigen verzoek een abortus aanvragen zonder aan voorwaarden te voldoen.

Het is een baanbrekend moment voor vrouwen in Argentinië, zegt Maite Karstanje. Ze werkt voor de Argentijnse vrouwenrechtenorganisatie ELA en volgde het debat in Buenos Aires. "Er was een luid gegil toen de stemming erdoor kwam", beschrijft ze. "Veel mensen zijn de hele nacht op het plein bij het Congresgebouw gebleven. Iedereen is ontzettend blij."

Volksgezondheidskwestie

Circa 38.000 Argentijnse vrouwen belanden jaarlijks in het ziekenhuis na complicaties door een illegale abortus, stelt de Argentijnse overheid. Duizenden van hen zijn in de loop der tijd overleden. President Fernández spreekt van een "serieuze volksgezondheidskwestie". Karstanje: "Dit is het resultaat van een strijd die tientallen jaren door Argentijnse vrouwen is gevoerd."

In 2018 stemde een meerderheid van het Congres ook voor de nieuwe abortuswet, maar toen hield de Senaat die nog tegen. Ook nu was het tot het laatste moment onzeker of de wet erdoorheen zou komen, zegt Karstanje. In het overwegend katholieke land zijn ook veel tegenstanders van abortus.