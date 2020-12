Appel met drugs over gevangenismuur in Vught gegooid: 'Weinig kans van slagen'

Medewerkers van de Penitentiaire Inrichting in Vught hebben op Tweede Kerstdag een met cannabis gevulde appel gevonden. Het stuk fruit is waarschijnlijk van buitenaf over de muur gegooid.

De appel lag volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen tussen een hek en een muur van de gevangenis. "Een plek waar gedetineerden niet komen", vertelt de woordvoerder aan Omroep Brabant.

Volgens de woordvoerder gebeurt het niet vaak dat smokkelwaar over de muur van de inrichting wordt gegooid. "Daarvoor liggen de luchtplaatsen hier te ver van de buitenmuur. Als gedetineerden toch iets willen proberen, zullen ze de goederen eerder via kleding of visite binnen laten komen."

Appelboom

Dat de drugs in een appel zaten, is bijzonder, vertelt de woordvoerder. "Als bij andere gevangenissen iets over de muur wordt gegooid, zijn dat meestal tennisballen of sokken."

Volgens de woordvoerder had de poging weinig kans van slagen. "Op straat zou je zo'n appel waarschijnlijk niet zomaar oppakken, maar onze medewerkers zijn getraind in het signaleren van afwijkende zaken. Trouwens, er staat geloof ik ook geen appelboom in de buurt van de PI."

De gevangenis onderzoekt voor wie de appel bedoeld was. Dat is nog niet zo makkelijk, aldus de woordvoerder. "Er staat geen naam op de appel. Het is anders als je drugs of een telefoon op het lichaam of in de kamer van een gedetineerde vindt."