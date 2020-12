Gooi en Vechtstreek klopt voor coronahulp aan bij brandweer

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vraagt brandweermensen om bij te springen in twee zorginstellingen. Verzorgingshuizen De Bolder in Huizen en Zonnehoeve in Hilversum zijn zwaar getroffen door het coronavirus.

Voorzitter van de veiligheidsregio Pieter Broertjes, ook burgemeester van Hilversum, zegt tegen regio-omroep NH Nieuws dat het gaat om stevige uitbraken. Hij heeft daarom, zoals ook andere regio's waar de nood hoog is, een hulpverzoek ingediend bij defensie.

Ook hulp van Rode Kruis en familie

Maar daarop kan hij niet wachten. "We hebben acuut handjes nodig om te helpen en defensie is een te lange weg wat mij betreft. We moeten creatief zijn en kijken of we het niet sneller en beter kunnen oplossen dan dat we wachten op hulp van defensie." Hij denkt niet alleen aan de brandweer, maar ook aan het Rode Kruis en "zelfs aan familieleden".

Brandweermensen, vrijwillig en professioneel, is gevraagd om in elk geval de komende twee weken te helpen. Ze worden daarvoor gecompenseerd. Brandweer Nederland zegt dat er geen landelijke vraag vanuit de koepel van veiligheidsregio's aan de brandweer op tafel ligt. Regio's bekijken zelf of ze hulp willen vragen.

'Expertise nodig'

Een woordvoerder van Vivium, de zorggroep waaronder De Bolder valt, zegt dat vooral de hulp van defensie hard nodig is om het personeelstekort door de uitbraak op te vangen. "We hebben om vier mensen gevraagd: twee verzorgenden IG en twee verpleegkundigen. Die taken kunnen de brandweer en het Rode Kruis niet overnemen, daar is echt expertise voor nodig."

Hij zegt dat door nog eens goed naar de roosters te kijken er ook wat zorgpersoneel vanuit andere Vivium-instellingen heeft kunnen helpen in De Bolder.

Defensie gaat in drie regio's helpen

Door het hoge aantal coronabesmettingen is de nood in de langdurige zorg hoog. "Een derde van de verpleeghuizen heeft op dit moment een uitbraak", zei Conny Helder van brancheorganisatie Actiz gisteren. "Vaak zijn het ook wat grotere uitbraken. Dan is soms binnen een of twee dagen de helft van het personeel ziek."

Vanaf morgen gaat defensie helpen in de regio's Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland. Directeur Operaties, schout-bij-nacht Boudewijn Boots, temperde gisteren nog de verwachtingen: "Wij kunnen geen verpleeghuizen, ziekenhuizen of afdelingen daarvan overnemen. Defensie is geen bedrijf vol medisch geschoolde militairen en kan alleen maar bijspringen."