Dichte winkels brengen niet-verkochte kerststollen naar voedselbank

Bij de voedselbank in Middelburg is het deze dagen niet alleen druk vanwege mensen die pakketten komen halen, maar door met mensen die overgebleven kerstartikelen komen brengen. Veel winkels die gesloten zijn vanwege de lockdown, moeten van hun niet-verkochte producten af.

"We krijgen banketstaven, marshmallows, gelukskoekjes, kerstchocolade en kerstkransjes", zegt Emmy de Kraker van de voedselbank tegen Omroep Zeeland. "Mensen weten ons erg goed te vinden. Eigenlijk krijgen onze klanten nu twee keer een kerstpakket."

Veel particulieren en winkeliers komen spullen brengen. "We moesten voor de Kerst verplicht dicht. Dat betekende dat de chocola bleef liggen en daarom hebben we besloten om het aan een goed doel te schenken", zegt André Marteijn, bedrijfsleider bij Action.

Dat hij zijn spullen nu gratis weggeeft, vindt hij niet erg. "Als bedrijf kunnen we deze financiële klap wel opvangen. We hopen in ieder geval dat ze er hier bij de voedselbank blij mee zijn. Het is dus zeker niet met pijn in het hart."