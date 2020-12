Kinderartsen: 'Vaccineer jonge kinderen tegen rotavirus en ontlast de zorg'

Jonge kinderen moeten zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen het rotavirus, vindt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Zo kunnen ziekenhuisopnames worden voorkomen en houden kinderverpleegkundigen hun handen vrij om te helpen op corona-afdelingen.

Het rotavirus veroorzaakt een soort buikgriep en vrijwel alle kinderen in Nederland krijgen het, zegt voorzitter Károly Illy in het NOS Radio 1 Journaal na berichtgeving in het AD. "In de meeste gevallen hoef je daar niet heel ongerust over te zijn. Maar in een normaal jaar worden zo'n 3500 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met uitdrogingsverschijnselen als gevolg van het rotavirus."

Als die ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen, leidt dat tot verlichting van de zorg, is het idee. "De afgelopen maanden moesten kinderverpleegkundigen worden uitgeleend aan corona-afdelingen om hand-en-spandiensten te verlenen. Dat kan soms niet omdat kinderafdelingen vol liggen."

Druppels, geen prik

Volgens Illy kunnen kinderen die zijn ingeënt tegen rota bijdragen aan het laten doorgaan van reguliere zorg. "Hoe minder we aan opnames hebben voor allerlei dingen die we kunnen voorkomen, hoe meer de reguliere zorg gewoon doorgang kan vinden."

Het vaccin kan worden toegediend via druppels in de mond. De Gezondheidsraad stond in 2017 positief tegenover opname in het Rijksvaccinatieprogramma, al was het niet kostenefficiënt bij de vaccinprijzen. Volgens Illy gaat de raad het opnieuw beoordelen, maar duurt dat één à twee jaar.