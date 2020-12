CBS: oversterfte in tweede coronagolf boven de 6000

In Nederland zijn dit jaar 13.000 mensen meer overleden dan verwacht, meldt het CBS. Deze oversterfte is het gevolg van het coronavirus. In totaal overleden tot en met week 51 162.000 mensen.

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie (van week 11 tot en met 19) was de oversterfte bijna 9000. In de eerste dertien weken van de tweede golf (week 39 tot en met 51) overleden 6100 mensen meer dan verwacht.

In de rest van het jaar overleden juist minder mensen dan verwacht, behalve in week 33 en 34, toen er een hittegolf was.

Net als tijdens de eerste golf is er ook nu een hoge sterfte onder mensen die vallen onder de Wet langdurige zorg, zoals verpleeghuisbewoners. In de eerste golf stierven er binnen die groep 5200 mensen meer dan verwacht, in de tweede golf tot nu 2900 meer dan verwacht.