Directeur Operaties: Defensie kan niet alle problemen oplossen

In verpleeghuizen bestaat de hulp vooral uit ondersteunende taken, als bedden verschonen en maaltijden rondbrengen. Dat helpt om de druk op het zorgpersoneel te verlichten. Maar de vrijwilligers zijn geen artsen die complexe behandelingen kunnen uitvoeren.

Het Rode Kruis kan alle hulpverzoeken in verband met corona nu nog aan. "Tot nu toe hebben het allemaal onder controle, maar we weten niet hoe gaat ontwikkelen."

Veel geworven, maar ook veel afvallers

Via 'Extra Handen voor de Zorg' zijn in de eerste golf ruim 2000 extra mensen voor de zorg geworven. In de tweede golf zijn er volgens een woordvoerder zo'n 3500 extra mensen voorgedragen bij werkgevers in de zorg. Het is niet duidelijk hoeveel daarvan zijn aangenomen als verpleegkundige.

In de eerste golf vielen de meeste aanmelders uiteindelijk af. Onder meer omdat ze niet over de juiste papieren of ervaring beschikten, te ver weg woonden of geen baan in deeltijd aangeboden kregen. Volgens de woordvoerder lijkt het erop dat er niet veel nieuwe aanmeldingen meer bij komen. "We hebben het gevoel dat we de meeste mensen inmiddels wel hebben bereikt."

Als dit laatste initiatief en het Rode Kruis geen uitkomst kunnen bieden, dan komt het leger uiteindelijk in beeld. Maar het toekennen van militaire hulp is tot nu toe relatief beperkt gedaan, volgens directeur Operaties Boots. "Een teken dat we de crisis in ons land nog steeds de baas kunnen."