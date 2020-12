Veroordeling Chinese burgerjournalist 'hoort bij het nieuwe verhaal van China'

Met een telefoon op zak reisde de 37-jarige Zhang begin februari af naar Wuhan, waar toen draconische maatregelen golden. Ze wilde de situatie vastleggen en filmde lege straten, publieke ruimtes. Ook filmde ze in ziekenhuizen en ging ze 's nachts langs een crematorium. De beelden verschenen op sociale media. Toen ze werd gecensureerd op Chinese sites, stapte Zhang over naar internationale platforms als Twitter en YouTube.

"De informatie die Zhang gaf wordt door China niet als 100 procent bewezen gezien, en het is verboden om geruchten te verspreiden", zegt Van Pinxteren. "Bovendien mag je jezelf in China geen burgerjournalist noemen, want journalist is een beschermd beroep. Je mag niet zomaar journalistiek bedrijven. Je bent hier alleen een journalist als je een vergunning hebt van de overheid. Er is geen persvrijheid zoals in Nederland."

Hongerstaking

Zhang ziet het zelf anders. In de rechtbank zei ze dat haar activiteiten vallen onder vrijheid van meningsuiting. Sinds enkele maanden is ze uit protest in hongerstaking.

Haar gezondheidstoestand is verslechterd, zegt Van Pinxteren, die meerdere malen met haar advocaat sprak. "Ze lijkt niet bereid om te stoppen met haar hongerstaking, zei de advocaat. Bij het vonnis zat Zhang in een rolstoel. Ze is sterk vermagerd en krijgt gedwongen sondevoeding. Bij de uitspraak reageerde ze amper en was er volgens de advocaat geen duidelijke gezichtsuitdrukking te zien."