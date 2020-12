Ongeneeslijk zieke cabaretier Van Merwijk bekroond met Edison Oeuvreprijs

Jeroen van Merwijk is bekroond met de Edison Oeuvreprijs Kleinkunst. De jury roemt de ongeneeslijk zieke cabaretier om zijn uitgebreide en diverse oeuvre en zijn "altijd compromisloze visie".

Van Merwijk (65) is cabaretier, kunstschilder en tekst- en liedjesschrijver. Zijn twee broers brachten de prijs naar hem toe in Frankrijk, waar Van Merwijk nu verblijft. Dat was volgens zijn broer Lucas van Merwijk een "zeer bijzonder en emotioneel moment". Van Merwijk laat op Twitter weten sprakeloos te zijn.

Darmkanker

Begin dit jaar maakte Van Merwijk bekend dat hij aan een ongeneeslijke vorm van darmkanker lijdt. Hij moest zijn tournee met de voorstelling Zullen we dit jaar gewoon een keertje overdoen? daarom schrappen.

Begin december verrasten dertig vrienden Van Merwijk met het album Leve Van Merwijk! Onder anderen Herman Finkers, Harry Jekkers, Dolf Jansen en Erik van Muiswinkel werkten mee aan het eerbetoon aan zijn oeuvre. Op de cd zijn nummers te horen van Van Merwijk, door zijn collega's gezongen.

Over hoe hij omgaat met zijn ziekte, schreef Van Merwijk het boek Kanker voor beginners.

Cum laude

Van Merwijk studeerde in 1983 cum laude af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In de jaren die volgden, maakte hij naast albums met liedjes onder andere radio, televisie, beeldende kunst, theater en boeken.

De Edison Oeuvreprijs is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt sinds 1960 uitgereikt. Een onderscheiding in de categorie Kleinkunst werd voor het laatst uitgereikt in 2014 aan Youp van 't Hek. Winnaars krijgen een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont.