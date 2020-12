Britse variant vastgesteld bij 11 mensen in Nederland

De Britse variant van het coronavirus is inmiddels vastgesteld bij elf mensen in Nederland. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Het gaat om vijf personen in de regio Amsterdam, vijf in de regio Rotterdam en één in de omgeving van Nijmegen.

De Britse variant, die onlangs werd ontdekt en relatief besmettelijk lijkt, werd vorige week voor het eerst vastgesteld in Nederland. Dat gebeurde bij drie mensen in de regio Amsterdam, die niet in Engeland waren geweest en ook geen onderling contact hadden gehad.

Uit bron- en contactonderzoek bij die drie kwam een vierde besmetting naar voren, meldt het RIVM. Los daarvan werd in de regio ook een vijfde besmetting geconstateerd: iemand die in Flevoland woont. De GGD in die provincie is een bron- en contactonderzoek begonnen.

Basisschool

In de regio Gelderland-Zuid is de Britse variant gevonden bij iemand die onlangs in Engeland was.

In de regio Rotterdam begon het met twee besmette mensen, die allebei niet in Engeland waren geweest. Ze konden wel worden gelinkt aan een uitbraak op een basisschool die al een maand gaande is. Daarop ging het RIVM eerdere testmonsters analyseren en daaruit kwam nog driemaal de Britse variant naar voren, allemaal in relatie tot de schooluitbraak.

OMT

Aanvullend onderzoek moet inzicht geven in de verspreiding van de Britse mutatie en de mate van besmettelijkheid, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. "Uit informatie uit het Verenigd Koninkrijk is duidelijk dat deze variant besmettelijker is. Voor de definitieve bevestiging daarvan is dierexperimenteel onderzoek nodig dat in het VK uitgevoerd wordt."

Tot die gegevens er zijn, is het extra belangrijk dat men zich goed aan de huidige maatregelen houdt, benadrukt De Jonge, en "de contacten buiten huishoudens tot maximaal twee te beperken, ook tijdens de jaarwisseling".

De Jonge schrijft ook dat het Outbreak Management Team woensdag bij elkaar komt om te spreken over de stand van zaken van de epidemie. Ook de elf vastgestelde gevallen van de Britse variant zullen dan worden besproken. Later die dag is er een overleg tussen de bewindslieden die bij de coronacrisis betrokken zijn.