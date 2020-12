Hulpdiensten: ga niet op eigen houtje een nieuwjaarsduik doen

De Reddingsbrigade en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roepen op om dit jaar op 1 januari niet zelf een nieuwjaarsduik te organiseren.

De traditionele nieuwjaarsdijk in Scheveningen gaat op 1 januari niet door, vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Hulpdiensten willen niet dat mensen zelf de zee in gaan om het nieuwe jaar in te luiden, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Er is nu namelijk geen beveiliging op de stranden aanwezig, zoals die er bij georganiseerde nieuwjaarsduiken wel is. Door de lage temperatuur van het zeewater en de aanwezigheid van gevaarlijke stromingen (muien) zijn de risico's volgens de hulpdiensten te groot.

Organisatoren van de nieuwjaarsduik kwamen eerder al met een alternatief voor de duik. Liefhebbers konden soepblikken met zeewater bestellen om op die manier een 'thuisduik' te houden. Alle 25.000 blikken Noordzeewater zijn inmiddels vergeven.