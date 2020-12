Vuurwerkontploffingen in woning in Drenthe en Brabant, twee mannen gewond

In het Drentse Tiendeveen is vanochtend een man zwaargewond geraakt doordat er vuurwerk in een woning ontplofte. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de woning toe om hulp te verlenen.

De politie, de brandweer, een ambulance en een traumahelikopter kwamen af op de melding bij het huis aan de Oostermaat. De man is onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis in Groningen gebracht.

Over het letsel van de man kan de politie niets zeggen, meldt RTV Drenthe, alleen dat hij zwaargewond raakte. Dagblad van het Noorden schrijft dat de brandweer werd ingezet om de woning na de explosie te controleren.

De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het vuurwerk heeft kunnen exploderen.

Boxtel

Ook in Brabant ontplofte vanochtend vuurwerk in een woning, meldt Omroep Brabant. De ontploffing gebeurde in Boxtel en ook daar raakte een man gewond.

Het is nog onduidelijk wat de schade is, om wat voor en hoeveel vuurwerk het gaat. Hulpdiensten zijn aanwezig en de politie doet onderzoek. De omgeving is afgezet.