Na gruwelijke incidenten pakken Grieken dierenmishandeling nu hard aan

Er zijn nu dus minder zwerfhonden in de stad, maar het enorme aantal straatkatten blijft een probleem. Vele dierenorganisaties en vrijwilligers zijn bezig met het voeden, vangen en steriliseren van de katten en hebben adoptie-programma's. Zoals de organisatie Nine Lives die katten helpt bij de Akropolis en op vele andere plekken in het centrum.

"Voedsel geven zonder de katten te steriliseren heeft geen zin", zegt Sonia Soldatou van Nine Lives. "Je hebt dan nooit genoeg voedsel."

Microchipping is verplicht in Griekenland, sterilisatie niet. Maar ook dat komt eraan, in een nieuwe wet voor huisdieren. Dierenorganisaties hebben voorgesteld om ook lessen over dierenwelzijn op scholen en op opleiding voor politiemensen in de wet op te nemen.

Handboek voor politie

Politiechef Nikos Chrysakis is daar een voorstander van. Agenten worden de laatste jaren al beter geïnformeerd over dierenwelzijn en getraind door collega's uit het buitenland, maar een vast onderdeel op de politieschool is het nog niet.

Een handboek waar Chrysakis vier jaar aan heeft gewerkt, ligt sinds vorig jaar op elk politiebureau in Griekenland. "Het is een praktische handleiding over alle facetten van dierenwelzijn, en hoe een agent dierenmishandeling kan aanpakken."

Meer aangiften

Onderzoek toont aan, zegt Chrysakis, dat er een sterk verband bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. "In de praktijk zien we dat als er een verwaarloosd of mishandeld dier in een gezin is, er mogelijk meer aan de hand is. Geweld tegen kinderen, vrouwen of ouderen."

De stijging van het aantal aangiften van burgers over dierenmishandeling stemt de politiechef optimistisch. "Het geeft aan dat de samenleving geweld tegen dieren, of het nu straat- of huisdieren zijn, niet meer accepteert. Wij hebben de plicht om dat aan te pakken."