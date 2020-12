Noordelijke provincies willen dat waterstof banenmotor in regio wordt

Nu de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid, verdwijnen er naar verwachting de komende tien jaar zo'n 20.000 banen in het Noorden. De drie noordelijke provincies en tientallen bedrijven willen dat verlies aan werkgelegenheid compenseren met investeringen in waterstof.

Er is al voor vele miljarden aan investeringsplannen bekendgemaakt, maar het wachten is nog op financiële hulp van het kabinet en Europa. Duurzame waterstof kan gemaakt worden met behulp van duurzame elektriciteit, maar voorlopig is hier nog een tekort aan. Toch wordt er in Groningen al volop geanticipeerd op een toekomst waarin waterstof een grote rol speelt.

Bij de gasopslag in het Groningse Zuidwending wordt in zogenoemde zoutcavernes gas opgeslagen. Daar wordt onderzocht hoe er de komende jaren ook waterstof in opgeslagen kan worden.

Buizen controleren

In het buitenland is al ervaring opgedaan met de opslag van waterstof in lege zoutmijnen, maar waterstof is 'dunner' dan aardgas. Gasleidingen en -aansluitingen moeten dus gecontroleerd en aangepast worden zodat waterstof goed door de buizen vloeit.

