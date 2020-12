Storm Bella veroorzaakt meer overlast in buurlanden

Op het Isle of Wight werden windstoten gemeten tot 170 kilometer per uur. Op andere plaatsen liep de windsnelheid op tot 160 kilometer per uur. Aan de kust leidde dat tot hoge golven en wateroverlast.

Op verschillende plekken moesten de hulpdiensten uitrukken om mensen te redden. In het noordwesten viel in de vroege ochtend sneeuw en natte sneeuw.

Treinen en boten vertraagd

In Wales viel bij 20.000 huishoudens de stroom uit. Dat gebeurde ook op andere plaatsen in het land. Overal liepen treinen vertraging op. Er kwamen meldingen van overstroomde rails en bomen en rommel op het spoor.

De havens van Dover en Calais waarschuwden voor mogelijke vertraging bij de oversteek over het Kanaal vanwege de harde wind en slecht zicht.

In verschillende steden stijgt het waterpeil in de rivieren en zijn inwoners gewaarschuwd hun huis te verlaten. Zo wordt in de rivier de Ouse in York morgenochtend een waterstand verwacht van vier meter hoger dan normaal.

Voor Noord-Ierland, het noorden van Wales, Noordwest-Engeland en het zuiden van Schotland wordt gewaarschuwd voor sneeuw en ijsvorming, doordat de temperatuur na de storm kan dalen tot onder het vriespunt.