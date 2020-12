Zuid-Afrika is een testland voor coronavaccins, maar eigen bevolking wacht op prik

Ook in andere landen loopt de derde en laatste klinische fase van het Janssen-vaccin, waar in totaal tienduizenden mensen aan meedoen. De testfase in Zuid-Afrika wordt geleid door twee Zuid-Afrikaanse wetenschappers. Een van hen is Linda-Gail Bekker, hoogleraar geneeskunde en directeur van het Desmond Tutu HIV Centrum.

Ze vindt het belangrijk dat Zuid-Afrika testland is. "Dat geeft ons ook informatie over hoe het vaccin in ons land werkt. Genen kunnen een rol spelen, of het grote aantal mensen dat hier hiv-positief is. Mochten we het hier in de toekomst kunnen uitrollen, dan geeft het ons belangrijke informatie over hoe het werkt."

Afrikaanse landen achteraan de rij

Naast het Janssen-vaccin worden ook het AstraZeneca- en het Novavax-vaccin in het land getest. Zuid-Afrikanen spelen dus een cruciale rol in het gevecht tegen covid-19. "Maar als ik op de wereldkaart kijk naar wie toegang heeft tot vaccins voor de hele bevolking, dan word ik daar erg moedeloos van," zegt Bekker. "Afrika lijkt vergeten."

"Westerse landen hebben vooraf al heel veel ingekocht, genoeg om hun bevolking meerdere keren te kunnen vaccineren, maar dat kan een land als Zuid-Afrika niet. Daar hebben we de financiële middelen niet voor", zegt Bekker. Zuid-Afrika kan niet een scala aan vaccins inkopen en wachten tot ze zijn goedgekeurd, zegt ook epidemioloog Salim Abdool Karim, die de regering adviseert. "We moeten wachten op het juiste vaccin, en secuur kiezen wat het beste voor ons is."

Het aantal vaccins dat ingekocht is, per inwoner. Covax, een initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie om coronavaccins aan arme landen te leveren, bungelt onderaan: