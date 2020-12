Verzorgenden voelen zich aangevallen door Van Dissel

"Verzorgenden zijn onthutst over uitspraken van Jaap van Dissel." Dat stelt het platform verzorgenden van V&VN in reactie op een interview van het hoofd infectieziektenbestrijding van het RIVM met de NOS op Tweede Kerstdag.

In dat interview krijgt Van Dissel de vraag wat er is misgegaan in de verzorgingshuizen, waar het aantal besmettingen hoog opliep. In de eerste golf kregen verzorgenden daar nauwelijks beschermende middelen.

Daarop antwoordt Van Dissel: "Wat we geleerd hebben is dat daar een heleboel factoren spelen, daar speelt opleidingsniveau van verzorgenden in, de situatie in de verpleeghuizen, het is gewoon complexer dan het op te hangen aan een enkele maatregel. Hoe graag je dat ook zou willen."

Kijk dat moment hier terug: