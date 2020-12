Afhaalrestaurant in Pompeï ontdekt in bijzondere staat, 'ieder detail bewaard'

Archeologen hebben een bijzondere vondst gedaan in het Italiaanse Pompeï. In de oude Romeinse stad hebben zij een eettent uitgegraven. Het gaat volgens Italiaanse media om een 'thermopolium', waar vroeger eten werd verkocht aan voorbijgangers: een voorloper van een modern afhaalrestaurant.

De kleurrijke fresco's op de toonbank zijn goed bewaard gebleven. Op de zijkanten zijn schilderingen van diverse dieren zoals een haan en eend te zien. In potten troffen archeologen voedselresten van onder meer vis en slakken aan. Opgravingsdirecteur Massimo Osanna is enthousiast omdat de vondst een inkijkje geeft in hoe de inwoners van Pompeï vroeger leefden.

De havenstad ten zuiden van Napels werd in het jaar 79 overvallen door een uitbarsting van de Vesuvius. Door de vulkaanuitbarsting werd Pompeï bedekt onder een grote laag as. De restanten van de stad bleven daardoor goed bewaard. "Het is als een foto van de dag dat de uitbarsting plaatsvond", aldus Osanna tegen het Italiaanse persbureau Ansa.

'Kwaliteit van de schilderingen bijzonder'

De eettent zelf is niet per se bijzonder: daar waren er meerdere van in Pompeï. "Van de toonbank zijn er ook honderden. Maar de kwaliteit van de schilderingen is bijzonder. Vaak is daar bijna niets van over gebleven, hier is ieder detail bewaard", legt klassiek archeoloog Miko Flohr uit. Hij is als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Leiden en doet onderzoek naar de winkels van Pompeï.

De schilderingen laten volgens hem zien hoe winkels door decoratie probeerden de aandacht te trekken. "We begrijpen de details daarvan niet, maar we kunnen wel heel goed zien dát ze bezig waren om aan klanten en voorbijgangers een bepaald verhaal te vertellen." De schilderingen zijn volgens Flohr behoorlijk prijzig. De eigenaren van het afhaalrestaurant hebben dus flink in de decoratie geïnvesteerd.

"Dit is een buitengewone ontdekking", zegt opgravingsdirecteur Osanna. Hij roemt de schilderingen met onder meer een paardrijdende nymf in het water: