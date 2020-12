Vraag naar paarden flink toegenomen, 'want we hebben nu meer tijd en geld'

De familie van Elze is klant van Frenk Jaspers. Ook hij verhandelt in coronatijd steeds meer pony's en paarden, zegt hij op zijn manege bij Breda. "En natuurlijk is dat ook goed voor de marge."

De toename in de handel in paarden voor recreatief gebruik komt puur door mensen die in Nederland wonen. "Want vanuit het buitenland komen klanten niet meer langs om paarden te testen. De quarantaine-regels maken die reis heel moeilijk."

Jaspers heeft ruim veertig paarden op stal staan, voor de verkoop en voor eigenaren die het paard thuis niet kwijt kunnen. "We hebben ook klanten in Thailand en die zijn hier nog niet geweest dit jaar. Maar de paarden worden natuurlijk wel ouder."

Paardendating

Jaspers' dochter Ilse profiteert op haar eigen manier van de hausse in de paardenmarkt. Ze runt een datingbureau dat zich richt op paardenliefhebbers. Haar eigen netwerk blijkt goud waard als ze vertelt over de personal matching. "Het aantal klanten is meer dan drie keer zo veel als vorig jaar." Daarnaast gaat ook de website voor 'paardendates' als een trein.

Dat paardenliefhebbers een speciale doelgroep zijn op de datingmarkt, zegt klant Jacqueline Broersma zelf. "Mannen snappen vaak niet dat je in het weekend of op met Kerst eerst 's ochtends in de laarzen schiet om bij de paarden te gaan kijken, in plaats van te gaan ontbijten. Ik heb ook niet met elk paard een klik of een match, maar het vinden van een man is wel iets moeilijker", lacht ze.