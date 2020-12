Tientallen wapens en veel drugsafval in onttakeld drugslab Someren

De politie heeft in een voormalig drugslaboratorium in Someren tientallen vaten met drugsafval aangetroffen. In een woonhuis in het Brabantse dorp zijn ook tientallen vuurwapens in beslag genomen.

Een man (68) uit Someren en twee mannen (38 en 55 jaar) uit Deurne zijn opgepakt. De man uit Someren zit nog vast, meldt Omroep Brabant.

Deze week kwam een tip binnen over een mogelijk drugslab in een loods bij een woning in Someren. Toen de politie donderdag binnenviel, bleek het lab niet meer in gebruik. In de loods en in een zeecontainer op hetzelfde terrein werden wel tientallen grote en kleine vaten met drugsafval aangetroffen.

Duizenden liters aan eindproduct

"Er werd ook een hoeveelheid amfetaminepasta aangetroffen en in beslag genomen", aldus de politie. "Duidelijk is dat we te maken hebben met een groot lab dat langere tijd heeft gedraaid en waar in potentie voor duizenden liters aan eindproduct kon worden gefabriceerd."

Uiteindelijk waren specialisten van de politie tot in de loop van vanmiddag bezig met het ontmantelen van het drugslab en het opruimen van de chemicaliën. Toen in de loop van het onderzoek ook de woning op het terrein werd doorzocht, vonden agenten daar tientallen wapens. De politie onderzoekt of voor die wapens een vergunning is aangevraagd.