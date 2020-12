Ruim 15.000 vrachtwagenchauffeurs Dover getest, 36 positief

In de haven van Dover is bij nog eens 5500 vrachtwagenchauffeurs een coronatest afgenomen. Dat laat de Britse minister van Transport weten. Gisteren werden er al 10.000 tests gedaan. Alles bij elkaar zijn 36 chauffeurs positief getest. Volgens de BBC zijn sinds woensdagavond ruim 8000 vrachtwagens het Kanaal overgestoken, zo'n 1600 staan nog te wachten.

Op de voormalige luchthaven van Manston zijn bijna alle vrachtwagens inmiddels weg, zegt minister Shapps. Honderden vrachtwagens waren daar geparkeerd. Er zijn nog een paar vrachtwagens achtergebleven, vanwege technische mankementen.

De chauffeurs kwamen afgelopen week vast te staan toen Frankrijk de grens met het Verenigd Koninkrijk sloot. Aanleiding was de mogelijk besmettelijker variant van het coronavirus. Woensdag gingen de grenzen weer open, maar chauffeurs mogen alleen de oversteek maken als ze een negatieve test kunnen laten zien.

Duizenden truckers hebben als gevolg van de problematiek de Kerst noodgedwongen in hun cabine doorgebracht.

'Ik sta machteloos'

"Deze situatie is heel moeilijk", zei een Nederlandse vrachtwagenchauffeur vanmiddag op NPO Radio 1. "Ik sta machteloos, zij staan machteloos, en we zijn uitgeleverd aan de mensen die het hier eigenlijk in de hand hebben." De vrachtwagens staan volgens hem bumper aan bumper.

De chauffeur was vanmiddag om 12.00 uur nog niet getest. "Ik heb regelmatig contact met het thuisfront. Veel via WhatsApp, met video's en dergelijke. Zij staan ook achter je, maar staan ook machteloos. Ze zeggen: probeer zo min mogelijk contact te hebben met anderen. En dat probeer ik ook: in de vrachtwagen blijven, en niet in aanraking met anderen komen. Je weet het maar nooit of iemand besmet is of niet."

De situatie op de voormalige luchthaven van Manston was donderdag nog zo: