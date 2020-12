In Rotterdam geboren dubbelspion George Blake (98) overleden

De Brits-Russische dubbelspion George Blake is op 98-jarige leeftijd in Moskou overleden, melden Russische media. Blake werkte voor de Britse inlichtingendienst MI6 toen hij besloot als dubbelagent voor de Sovjet-Unie te gaan werken. Zijn leven leest als een spionageroman. "Hij hield oprecht van ons land", zegt het hoofd van het persbureau van de buitenlandse inlichtingendienst (SVR) van Rusland tegen persbureau TASS.

Blake, in 1922 geboren in Rotterdam in een gezin met een Britse vader en een Nederlandse moeder, raakte door een communistische neef al op jonge leeftijd geïnteresseerd in de ideologie. In de Tweede Wereldoorlog was Blake koerier in het Nederlandse verzet. In 1942 ontvluchtte hij Nederland en ging hij in Engeland voor MI6 werken.

Als geheim agent werd hij naar Korea gestuurd, en kwam hij tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953) in een gevangenis in het communistische noorden terecht. Daar las hij de boeken van Karl Marx, een van de grondleggers van het communisme, en besloot hij zijn diensten aan te bieden aan de KGB.

Na zijn vrijlating stuurde MI6 hem in 1955 naar Berlijn om Sovjet-agenten als dubbelspion te rekruteren. Tegelijkertijd informeerde hij de Russische geheime dienst over Britse en Amerikaanse operaties. Hij verried de gegevens van zo'n veertig MI6-agenten aan de Sovjets.

Ontmaskerd en ontsnapt

In 1961 werd Blake ontmaskerd, teruggeroepen en door de Britse justitie aangehouden. Hij kreeg een gevangenisstraf van 42 jaar. Vijf jaar later wist hij met hulp te ontsnappen via een touwladder over de gevangenismuur. Twee vredesactivisten smokkelden hem vervolgens naar de DDR. Van daaruit ontkwam hij naar de Sovjet-Unie.

Daar werd Blake als een held ontvangen en onderscheiden met onder meer de Orde van Lenin, de Rode Vlag, de Eerste Klasse van de Patriottische Oorlog en de Orde van Vriendschap. Hij bracht de rest van zijn leven in Rusland door.

In 1999 interviewde journalist Hans Olink hem urenlang in Moskou. Het interview werd datzelfde jaar nog uitgezonden door het radioprogramma OVT van de VPRO.