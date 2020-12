Moeder en dochter werken samen op de Erasmus-IC: 'Soms roep ik 'mama!' door de gang'

Moeder en dochter Van Weijen werken deze dagen samen op de intensive care in het Erasmus MC. Moeder Leonie is verpleegkundige in het Rotterdamse ziekenhuis, haar dochter Paula derdejaars student geneeskunde.

"Ik wil heel graag helpen en we zijn hard nodig", zegt Paula bij RTV Rijnmond. "En dan brengt mijn moeder me weer met beide benen op de grond."

De twee nemen kort de tijd voor een interview, op de zevende verdieping van het ziekenhuis. Toevallig is daar een IC-kamer waar even niemand ligt. Paula van Weijen is 22 en werkt als onderdeel van haar studie in een studententeam op de IC. Dat team ondersteunt de IC-verpleegkundigen, onder wie haar moeder Leonie.

Ze snapt hoe het werk op de IC is

"Het is een fantastische dochter en het is ook heel leuk om samen te werken", zegt Leonie, die al 25 jaar op de IC werkt. Ze ziet zichzelf terug in haar dochter. "Het harde werken, de inzet en ervoor gaan. Ondanks de ellende die je meemaakt ook een stuk gezelligheid." Bovendien kan ze haar verhaal kwijt bij Paula: "Zij snapt meer dan anderen in de familie hoe het is om te werken op een IC."