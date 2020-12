Nieuwe, strenge coronamaatregelen in Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk

In grote delen van het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag strengere coronamaatregelen van kracht geworden. Miljoenen Britten hebben met de nieuwe regels te maken, schrijft de BBC. In Oostenrijk is inmiddels de derde 'harde' lockdown ingegaan.

Britse maatregelen

Onder meer in Schotland en Noord-Ierland is 'niveau 4' van de coronamaatregelen nu van kracht. Dat komt neer op een lockdown. Ook in Wales zijn de teugels weer aangehaald nadat de maatregelen rond Kerstavond en Eerste Kerstdag waren versoepeld.

Ook grote delen van Engeland zijn in lockdown gegaan. In andere gebieden van het Verenigd Koninkrijk, zoals een aantal eilanden en dunner bevolkte regio's, gelden iets minder strenge maatregelen. Daar zijn bijvoorbeeld meer winkels open.

40 procent van de Britten

Ongeveer 24 miljoen Britten, zo'n 40 procent van de bevolking, zijn in lockdown. Iedereen krijgt het advies thuis blijven en alleen buiten te komen om naar school of werk te gaan of om (zo snel mogelijk) boodschappen te doen.

Verder gelden er strenge regels voor binnenactiviteiten en bezoek. Alle niet-essentiële winkels zijn dicht, evenals sportscholen en openbare zwembaden. Huwelijks- en partnerschapsceremonies zijn alleen in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan.

Oostenrijkse maatregelen

Vanaf vandaag zijn ook in Oostenrijk weer strenge maatregelen van kracht. Het land gaat tot 18 januari in een harde lockdown, voor de derde keer sinds het voorjaar. Dat betekent dat ook daar de niet-essentiële winkels dicht blijven en dat bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje in openbare binnenruimtes verplicht is.

Ook in Oostenrijk mag slechts beperkt bezoek worden ontvangen, wordt iedereen geadviseerd zo veel mogelijk thuis te werken en moeten mensen buiten zeker een meter afstand houden tot elkaar.

Wintersport is mogelijk voor de Oostenrijkers zelf, met inachtneming van de geldende beperkingen. Aangezien het land in lockdown is, zijn er geen wintersporters uit het buitenland.