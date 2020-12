Nieuw energielabel voor huis is 'minder fraudegevoelig', maar ook 'te duur'

Een energielabel, oud of nieuw, is verplicht bij de verkoop of verhuur van een huis. Tot eind dit jaar kun je het oude label nog aanvragen, dat is dan nog tien jaar geldig. Veel mensen doen dat nog snel. Begin dit jaar werden er zo'n 20.000 per maand aangevraagd, dat is opgelopen naar meer dan 100.000 in november.

"Wij verwachten begin januari geen roodgloeiende telefoon voor het nieuwe label", zegt Hugo Breuers van ingenieursbureau Breuers & Cobelens. "Veel mensen die de komende tijd hun huis willen verkopen, hebben het eenvoudige label al aangevraagd." Heb je geen label bij verkoop of verhuur, dan kun je een boete krijgen van 170 euro. Dat bedrag gaat volgend jaar mogelijk omhoog.

'Helpt bij verduurzaming'

Breuers is een groot voorstander van het nieuwe label. Het helpt volgens hem bij het verduurzamen van Nederland. "Met het oude label krijgen alle cv-ketels van na 1998 dezelfde score. Daarmee stimuleer je niet dat iemand een betere ketel neemt, er is toch geen onderscheid. Het nieuwe label maakt meer onderscheid. Daarmee stimuleer je de cv-fabrikant om een beter product te maken. Het verschil tussen een iets beter en minder product wordt zo belangrijker."

Vereniging Eigen Huis betwijfelt het nut voor de verduurzaming van Nederland. "Ja, het geeft een indicatie van hoe zuinig een huis is, maar dat doet het goedkope label ook", zegt Hans André de la Porte. "En veel kun je zelf ook constateren, daar heb je het label niet voor nodig. Het geeft ook geen individueel advies over hoe je je woning kan verbeteren, het beschrijft alleen de bestaande woning."

Toch weer online?

Ook de Tweede Kamer had kritiek op de kosten van het nieuwe energielabel. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daarom toegezegd de prijs in de gaten te houden en te kijken of die omlaag kan. Zo wordt onderzocht of het toch weer digitaal, of met ondersteuning van een energieadviseur op afstand aangevraagd kan worden. Maar of en wanneer dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk.