Wekdienst 26/12: Oostenrijk, Schotland en Noord-Ierland in lockdown

Wat heb je gemist?

Een recordaantal van ruim honderd onbekende doden is het afgelopen jaar geïdentificeerd na dna-onderzoek. Soms gaat het om mensen die net zijn overleden, soms om mensen van wie al tientallen jaren onduidelijk is wie ze zijn.

Het lukt onderzoekers met nieuwe technieken steeds beter om zo'n onbekende dode een naam te geven. Zo werd vorige week nog bekend dat het is gelukt om de identiteit te bepalen van een drenkeling die 75 jaar geleden aanspoelde in het noordoostelijke puntje van Groningen. Een ander voorbeeld is de identificatie van de onbekende man die bijna zeventig jaar in een zeemansgraf lag in Terschelling. Ook konden de namen van meerdere oorlogsslachtoffers achterhaald worden.