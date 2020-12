Grote brand verwoest huizen 96 gezinnen in Paraguay

Een grote brand in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción heeft de huizen van 96 gezinnen verwoest. Dat hebben de autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. Oorspronkelijk was er sprake van 150 getroffen gezinnen. Ook een historische gebouw in het centrum van de stad raakte beschadigd.

De brand ontstond nadat er op Kerstavond vuurwerk was afgestoken in de arme wijk La Chacarita. De brandweer was urenlang bezig om het vuur te bestrijden en kreeg de brand pas 's ochtends onder controle. Toen bleek een gebied van 30.000 vierkante meter te zijn verwoest.