Bij de mis op kerstavond in het Chinese Cizhong lijkt corona ver weg

Religie ligt gevoelig in China. Ook in de door Peking streng gemonitorde katholieke kerk zijn de touwtjes strak aangetrokken. De muren van de kerk in Cizhong staan vol met communistische propagandaleuzen. "Steun de kern", staat er geschreven, een referentie naar partijbaas Xi Jinping, "met het hart gericht op Peking."

Volgens de Chinese autoriteiten zijn er in het land zo'n 38 miljoen christenen en 6 miljoen katholieken. Schattingen van het Purdue's Center on Religion and Chinese Society liggen hoger. Zij gaan uit van grofweg 100 miljoen protestanten, en 10 tot 12 miljoen katholieken.

Sommige inwoners klagen, vooral over een dam die enkele jaren geleden werd aangelegd in de rivier die uitmondt in de Mekong. Grote delen van vruchtbare landbouwgrond zijn onder water komen te staan, mensen moesten hun huizen verlaten. Reden waarom in Cizhong overal gebouwd wordt. De kerk staat inmiddels ingeklemd tussen appartementencomplexen in aanbouw. Tijdens kerst wordt daar even niet over gepraat.

"We vieren de geboorte van de Zoon van God", zegt één van de kerkgangers, terwijl de binnen de kerk verplichte mondkapjes afgaan. Buiten wordt gedanst en gezongen. "Jezus is geboren", zegt een andere kerkganger, uitgedost in traditionele Tibetaanse klederdracht. "Vrede op aarde."