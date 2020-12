RIVM meldt 11.550 nieuwe besmettingen, meer dan gemiddeld

Hoe snel het aantal doden verder stijgt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 746 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 640. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.

Relatief hoog

Het aantal besmettingen in Nederland is relatief hoog. In Europa zijn er maar twee landen met meer besmettingen per dag, afgezet tegen het aantal inwoners: Litouwen en sinds kort Tsjechië. België, dat rond 1 november kampte met een gigantische besmettingspiek, is inmiddels ruim onder het Nederlandse aantal gezakt.