Spottershut in Luyksgestel geëxplodeerd, mogelijk menselijke resten gevonden

In een afgebrande spottershut in het Brabantse Luyksgestel zijn mogelijk menselijke resten gevonden. Dat meldde de politie gisteravond. De politie en de brandweer ontdekten de hut in de bossen gistermiddag.

De hut werd ontdekt tijdens een zoektocht naar een vermiste man. De politie vermoedt dat de man, een natuurliefhebber, woensdagavond het gebied in ging. Daarna is er niets meer van hem gehoord. "De man was op de fiets, heeft grijs haar en droeg groene kleding", schreef de politie op Twitter.

Voorafgaand aan de brand lijkt er een explosie te zijn geweest, meldt de politie. Daarbij kwam asbest vrij en daarom is de omgeving rondom de hut afgezet.

Scenario's

Het is volgens een politiewoordvoerder niet duidelijk of er een verband is tussen de vermissing en de brand in de hut. "We zijn een uitgebreid onderzoek gestart en houden rekening met alle scenario's." Omroep Brabant meldt dat de man voor het laatst is gezien rondom de hut.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart om uit te vinden of het inderdaad om menselijke resten gaat. Gisteravond staakte de politie het onderzoek tijdelijk, omdat het donker werd. De hut is de hele nacht bewaakt, zodat vandaag het onderzoek weer verder kan.