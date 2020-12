Nederlandse wetenschappers onderzoeken al 45 jaar de meren van Connemara

"Onze hoogleraar destijds aan de Radboud Universiteit was de vegetatiekundige Victor Westhoff", vertelt Jan van Groenendael. "Hij hield van Ierland en had ons gewezen op het boek The botanist in Ireland uit 1934 van de befaamde Ierse botanicus Robert Lloyd Praeger."

Op zijn wandelingen door West-Ierland constateerde Praeger dat de vegetatie in de kuststrook in West-Connemara in niets leek op die in de iets verderop landinwaarts gelegen veengebieden. "We zijn in 1975 begonnen met een citaat daarover uit zijn boek dat we hebben omgezet in een onderzoeksvraag. En dat onderzoek hebben we een beetje extreem doorgevoerd."

Primitieve omstandigheden

Met zijn vieren streken de jonge onderzoekers neer in een vissershuisje zonder elektriciteit en stromend water. Met een klein gasfornuis en gaslampen. Het vuur werd gestookt met turfblokken, drinkwater werd opgepompt uit een meer. Achter het huisje was een kleine moestuin die bemest werd met zeewier.

Op die plek begon 35 jaar systematisch onderzoek in het gebied dat ook in Ierland niet onopgemerkt is gebleven. Apparatuur die nodig was voor het onderzoek moest van 220 volt omgebouwd worden naar de 12 volt die de accu leverde van hun VW-busje.