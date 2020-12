Straf voor treinmachinist die autistische jongen misbruikte in cabine

Een voormalige treinmachinist is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden omdat hij jarenlang een seksuele relatie had met een man die was begonnen toen de man nog minderjarig was.

In 2000 kwam de man als 14-jarige in contact met de inmiddels 60-jarige machinist toen hij vroeg of hij een kijkje in de cabine van de trein mocht nemen. De jongen, die autistisch is, was gek op treinen. Later nodigde de man hem ook uit om mee te rijden naar een rangeerterrein en mocht hij ook meerdere keren mee naar Brussel. De machinist reed op de Thalys.

De jongen ging acht jaar lang met de machinist om. Volgens de rechtbank is bewezen dat de machinist na verloop van tijd over seks begon te praten. Er vonden seksuele handelingen plaats in de cabine van de rijdende trein. De jongen wilde dat eigenlijk niet, maar liet het toe omdat de machinist aandrong en omdat hij de treinritjes niet wilde missen. De machinist werd ontslagen toen de jongen jaren later aangifte tegen hem deed.

Vaderfiguur

De jongen kon bij de rechtbank gedetailleerd aangeven welke feiten bij welk station werden gepleegd, waardoor de rechters geen reden zagen om te twijfelen aan zijn verklaring. De machinist heeft volgens de rechtbank misbruik gemaakt van zijn positie omdat hij wist dat de jongen kwetsbaar was en hem als een vaderfiguur zag.

Een deel van de ontucht die de machinist pleegde, is inmiddels verjaard. Mede daardoor krijgt hij acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie.