Oudste regionale omroep van Nederland bestaat 75 jaar

Limburg viert vanaf vandaag dat het 75 jaar geleden de eerste provincie in Nederland was met een regionale omroep. Op kerstavond 1945 ging de eerste radio-uitzending de lucht in. De regionale omroep viert het jubileum met speciale activiteiten én een website over de geschiedenis.

Vandaag wordt het startsein gegeven voor het jubileumjaar met de onthulling van een herinneringstegel in het omroepgebouw in Maastricht.

Uitzendingen voor mijnwerkers

De Limburgse omroep was vanaf kerstavond 1945 dagelijks te horen met een radioprogramma dat het gezag in de Zuid-Limburgse mijnstreek moest herstellen. De overheid gebruikte de zender om mijnwerkers te stimuleren om te helpen bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Die moesten zorgen voor een topproductie van steenkool. De uitzendingen vonden plaats op vliegveld Beek, met behulp van een Amerikaanse legerzender.

Drie namen

De afgelopen driekwart eeuw werkte de publieke regionale omroep onder drie namen: Regionale Omroep Zuid, Omroep Limburg en - de huidige - L1. De laatste naam ontstond in 1999, toen Omroep Limburg en de commerciële zender TV8 samensmolten.

Sinds najaar 2014 wordt voor de online nieuwsvoorziening de naam 1Limburg gebruikt. Dat was aanvankelijk een samenwerkingsverband met de regionale krant, maar sinds enkele jaren is 1Limburg volledig eigendom van L1. De omroep maakt sinds 1997 ook televisieprogramma's.

Liefde voor Limburg

Door de jaren heen is de functie van de regionale omroep deels veranderd, maar een aantal fundamentele waarden is ongewijzigd, Huidig bestuurder Peter Elbers op 1Limburg: "Met een sterke regionale journalistiek dragen we bij aan een gezonde democratische samenleving. Even belangrijk is dat L1 als cultuurdrager actief bijdraagt aan het in stand houden en vormgeven van de Limburgse identiteit."

Hoofdredacteur Leo Hauben: "Liefde voor Limburg is de beste verwoording voor onze dagelijkse betrokkenheid en empathie, zonder daarbij onze journalistiek controlerende taak te verliezen."