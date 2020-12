Toch een 'vuurwerkshow' in Amsterdam op aftelmoment Oud en Nieuw

Het nationale aftelmoment met Oud en Nieuw in Amsterdam gaat dit jaar toch door, maar het moment wordt gehouden in de Johan Cruijff Arena. In eerste instantie werd gekozen voor het Museumplein.

Vrijdag zette burgemeester Halsema een streep door het aftelmoment op het Museumplein. Het was de bedoeling om het jaar daar toch feestelijk af te sluiten met een 'vuurwerkshow' van licht en geluid, zonder echte knallers. Maar uit vrees dat er toch publiek op af zou komen, werd het afgelast.

De Johan Cruijff Arena kan worden afgesloten voor publiek, daarom kan het evenement daar toch doorgaan. Daarnaast is het stadion goed ingericht om een lichtshow te laten plaatsvinden. Uit honderden bewegende led-lampen en lasers op twintig meter hoogte en speakers is het 'Electric Fireworks' dan te zien en te horen. De belofte is dat de Arena met "met ontelbare lichtcomposities in 'vuur en vlam'" wordt gezet.