Niks nieuws kopen met de feestdagen: 'Er zijn al genoeg spullen in de wereld'

Het nieuws de afgelopen weken loog er niet om: PostNL kan de extra drukte van pakketjes nauwelijks aan, de winkelstraten werden de dag voor de lockdown nog druk bezocht en Black Friday werd door menig shopper aangegrepen om cadeautjes met kortingen in te slaan. Maar niet iedereen doet hieraan mee.

Deze drie mensen doen het met het oog op duurzaamheid helemaal anders:

Gonnelieke van Oosterom koopt alleen tweedehands

"Ik krijg steeds meer gêne om nieuwe spullen te kopen. Er zijn al zoveel spullen in de wereld. Daarom koop ik alleen nog maar tweedehands, ook cadeautjes." Voor haar kleinkinderen koopt ze in kringloopwinkels kleine cadeautjes. Deze pakt ze in in kleine zakjes, om daar vervolgens - als een soort adventskalender - een slinger van te maken. In de dagen voor Kerst mogen haar kleinkinderen steeds één zakje openmaken.

"Het leuke aan tweedehands is dat de spullen een geschiedenis hebben, er zit een verhaal achter. Zo heb ik oude autootjes gevonden. Ze zijn al kapot gespeeld, maar daardoor super charmant. De deuren kunnen zelfs nog open."

Ook haalt Gonnelieke veel plezier uit het speuren naar leuke dingen. "Ik houd niet van mensenmassa's zoals bij Black Friday, maar rustig snuffelen in tweedehandswinkels naar juweeltjes vind ik heerlijk. Het is niet zo dat ik het shoppen nooit gekend heb, vroeger deed ik dat ook en vond ik het fantastisch. Maar er is iets veranderd in mij. Ik haal er heel veel plezier uit om het op deze manier te doen en ik heb en neem daar nu ook de tijd voor."