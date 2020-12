Vanaf dinsdag negatieve coronatest verplicht bij vliegreis naar Nederland

Vanaf 29 december moet iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland vliegt vanuit een zogenoemd hoog risicogebied (code oranje of rood) verplicht een negatieve coronatest kunnen overleggen. Dat geldt ook voor Nederlanders, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Momenteel is de gehele wereld aangemerkt door het kabinet als hoog risicogebied, waardoor de eis geldt voor alle vliegreizen.

De maatregel geldt sinds vandaag al voor het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Het kabinet breidt dat dus uit voor alle vluchten richting Nederland.

De test mag maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen. Het kabinet onderzoekt of de eis voor een negatieve test ook moet gelden voor reizigers die met de trein, bus of boot naar Nederland reizen.